В России растет число желающих поступить на военную службу по контракту

Пункты отбора на военную службу по контракту работают без выходных. И число желающих не сокращается. За прошлый год войска пополнили более 400 тысяч человек. Все они прошли обучение на полигонах Министерства обороны. С новичками работают инструкторы, получившие боевой опыт в зоне СВО.

Бойцы входят в "Лабиринт". Так на учебном полигоне Южного военного округа называется площадка, имитирующая городскую застройку. Условия тренировки максимально приближены к реальному бою.

Новобранцы учатся входить во вражеские здания, находить и уничтожать приоритетные цели, не забывая при этом постоянно прикрывать боевого товарища. В начале обучения его роль исполняют инструкторы, уже прошедшие через зону СВО. Будущие штурмовики осваивают также тактическую медицину, учатся находить и обезвреживать взрывные устройства, стрелять из всех видов оружия.

"Производим боевое слаживание двойками, тройками. Товарищи передвигаются с оружием и с боевыми патронами. Соответственно, от самого легкого укрытия к самому сложному", - рассказал инструктор по общевойсковому бою.

А на соседнем полигоне осваивают управление боевым наземным беспилотником. "Курьер" - так называется многоцелевая гусеничная платформа - способен доставить противнику массу неприятностей. На вооружении "Курьера" может быть крупнокалиберный пулемет, гранатомет или огнемет. Еще он умеет минировать местность, подвозить боеприпасы, увозить раненых и быть автономным.

На этом же полигоне учатся управлять и летательными беспилотниками. Боец с позывным "Игрок" сначала возил за ленту гуманитарку. Со временем понял, что и сам может пригодится на фронте. Подписал контракт. Говорит, что благодаря техническому образованию смог быстро освоить управление БПЛА.

"Защита нашей страны от врага. Поскольку, я понимаю, что по моей специфике операторов не хватает. И тем самым я могу помочь принести долгожданную победу", - сказал он.

Инструкторы отмечают - молодым бойцам управление беспилотниками дается легче. Но если есть настоящее желание учиться, возраст не помеха. "Мы стараемся обучить парней, чтобы они не могли теряться в пространстве. Они должны быть всегда спокойными. Без разницы, какая бы обстановка ни была", - рассказал инструктор БПЛА самолетного типа.

Но прежде, чем начать чему-то учиться, нужно пройти через пункт отбора на военную службу по контракту. Например, этот в Ростовской области работает круглосуточно и без выходных. Такой график вполне оправдан.

"С аналогичным периодом с прошлого года, на данный момент мы видим существенный прирост оформляющихся граждан на военную службу по контракту", - сообщил Тамерлан Казак, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей.

В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Заявку можно подать и онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.