Путин поздравил следователей с юбилеем создания СКР

Сегодня 15 лет с момента создания Следственного комитета России как самостоятельного федерального государственного органа. Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин.

В своем обращении президент подчеркнул - следователи твердо стоят на страже интересов страны, защищают права граждан и вносят вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и криминалом.

Особую благодарность глава государства выразил сотрудникам, которые действуют в зоне специальной военной операции, выявляют и фиксируют преступления киевского неонацистского режима, а также способствуют утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии.