Прохор Шаляпин отказался стать депутатом: "Меня это ограничит"

Прохор Шаляпин, который в последнее время пользуется большой популярностью среди народа, отрекся от политической карьеры. Известный артист заявил, что не собирается баллотироваться в Государственную думу.

"Сразу всем объявляю на всю страну: я не собираюсь баллотироваться в Государственную Думу как депутат ни от какой партии. Меня устраивает мое артистическое амплуа: развлекать людей, сниматься в развлекательных программах, шутить, юморить — это мое", - заявил Шаляпин.

Певец недоумевает, зачем ему быть депутатом. "Просто я, конечно, утопические вещи иногда озвучиваю, там повысить зарплату в десять раз. Понятно, что меня все поддерживают за эту инициативу, но это невозможно с точки зрения экономики", - рассуждает артист.

Кроме того, считает Шаляпин, политическая карьера может его сильно ограничить. Он объяснил в подкасте "Заметки адвоката Кузьмина": "Так как я человек на виду, меня это ограничит во многих моих шутках, юморе".

Отметим, что Прохор Шаляпин в последнее время на волне популярности. В Сети распространяются видео, сделанные из разных интервью и высказываний артиста о том, что надо стараться жить в удовольствие, о естественном желании людей работать поменьше, а отдыхать побольше. Теперь Шаляпина зовут участвовать в различных проектах и даже доверили вести престижные концерты и мероприятия.

Шаляпин не скрывает, что его финансовое положение улучшилось, но не теряет головы от успеха. "Я ведь ничего такого не сделал, открытий никаких не совершил", - отметил артист.