Каллас пошутила, что готова уйти в запой из-за мировых проблем

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила начать выпивать на фоне мировой нестабильности.

Шутка прозвучала на фоне угроз США взять под контроль Гренландию во время частной беседы с лидерами политических групп Европарламента, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам Каллас, она не злоупотребляет алкоголем, но учитывая нынешние события, уместно начать пить.

Ранее глава европейской дипломатии Каллас перепутала министра обороны Германии Бориса Писториуса с Армином Лашетом, бывшим кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС.