Трамп обвинил Зеленского в затягивании заключения сделки по Украине

Процесс урегулирования конфликта на Украине затягивается по причине позиции украинских властей.

Россия готова подписать соглашение, но президент Украины Владимир Зеленский тормозит процесс, считает американский лидер Дональд Трамп.

"Я думаю, что он (президент России Владимир Путин – прим. ред.) готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", - заявил в интервью агентству Reuters.

Зеленский сдерживает переговорный процесс, потому что "ему трудно к этому подойти", предложил Трамп.

Также глава Белого дома отметил, что не располагает информацией о якобы готовящемся визите спецпосланника Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Москву. Накануне агентство Bloomberg написало, что представители Трампа планируют визит в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.