Россиянам рассказали о возможности не приходить на работу в непогоду

У россиян есть право не выходить на работу в непогоду, если речь идет о ЧС.

Для подтверждения обстоятельств неявки на работу работник должен уведомить своего работодателя, а также подтвердить наличие "неблагоприятной погоды" - предоставить прогноз погоды, транспортную картину и официальные источники СМИ.

"Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения, такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу", рассказал РИА Новости главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

Безюков напомнил, что в ТК нет четкого определения "уважительной причины" для отсутствия на работе. Однако суды практически всегда встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул.

Россию накрыла волна непогоды. В Москве 9 января выпало 60% месячной нормы осадков, 12 января – 20%. Снег в столице будет идти всю неделю, наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью в четверг и днем в пятницу.