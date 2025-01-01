Свитер Лаврова сочли вызовом всему миру

Свитер главы МИД России Сергея Лаврова с надписью "СССР" лишил покоя министра обороны ФРГ. Борис Писториус усмотрел в этой надписи вызов всему миру, и, в частности, Соединенным Штатам.

По словам германского министра, демонстрация надписи Лавровым свидетельствует о притязаниях России на демонстрацию своей силы далеко за пределами Европы. Это явный, глобальный вызов прежде всего США - даже если в Вашингтоне еще не все это осознают, написал Писториус в статье для газеты Zeit. Он назвал свитер Лаврова примером ревизионизма, который он считает частью российской ДНК.

Лавров появлялся на публике в свитере с надписью "СССР" в августе 2025 года, во время визита на Аляску. В Анкоридже тогда проходили российско-американские переговоры с участием президента России Владимира Путина. Журналистам глава российского МИД пояснил, что его появление в таком виде не означало желания восстановить Советский Союз, надпись не содержала тайного посыла. В то же время, подчеркнул Лавров, американской стороне его свитшот понравился.