Кая Каллас опозорилась в соцсетях

Конфуз в соцсетях стал самым запоминающимся эпизодом визита главы евродипломатии в Берлин. Кая Каллас перепутала главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса с председателем комитета по иностранным делам в бундестаге Армином Лашетом.

Каллас встретилась в один и тот же день встречаются с обоими немецкими политиками. Их внешнее сходство сбило с толку не только евродипломата, но и ее команду. В социальных сетях после переговоров была опубликована фотография, на которой были запечатлены Каллас и Лашет. Однако она была подписана: "Приятно познакомиться с федеральным министром обороны, @boris-pistorius", пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ошибку, правда, быстро исправили. Однако осадок остался - скриншоты с неправильной подписью к фото успели разлететься по Сети. Издание отмечает, что команда Каллас, похоже, прекрасно понимала, что речь идет о двух разных мужчинах: в посте под фотографией упоминалось, что представитель ЕС обсуждал вопросы как с Писториусом, так и с Лашетом. В интернете циркулируют фотографии со сравнением Лашета и Писториуса, которые с юмором указывают на их очень похожую внешность.