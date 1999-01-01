Кончаловский откровенно рассказал, на что пошел ради Мордвиновой

Сегодня, 15 января, известный режиссер Егор Кончаловский отмечает круглую дату. Ему исполнилось 60 лет. По такому случаю он дал откровенное интервью, в котором вспомнил о своем первом большом фильме "Затворник", который увидел свет в 1999 году.

Главные роли в ленте исполнили Амалия Мордвинова и Александр Балуев. Причем, по словам Егора Кончаловского, ради нее ему пришлось переписать сценарий фильма.

"Знаете, вместе с проектом "Затворник" к нам пришла актриса Амалия Мордвинова — замечательная, но она совершенно не совпадала с образом героини, написанной в сценарии. Та была романтической девушкой, искренне влюблённой в героя. Но чем больше я свыкался с мыслью об Амалии, тем больше понимал: надо менять сценарий. Мы его поменяли, сделав ее героиню более опасной, жесткой, с другим характером", - рассказал Кончаловский.

Кстати, на главную мужскую роль пробовали Андрей Соколов и Сергей Шакуров. Однако в итоге сыграл Александр Балуев. По словам Кончаловского, до этого он видел его в фильме "Мусульманин", и тот его совершенно поразил.

"Мы встретились и познакомились уже на пробах. Так абсолютно честно был выбран главный герой. После этого он снялся у меня ещё в нескольких картинах — в "Антикиллере", в "Луне", - отметил режиссер в беседе с "КП".