Киев признал неэффективность украинской ПВО

ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет. Это результат массированных атак российской армии, пишет польское издание Interia. По его данным, процент перехвата значительно снизился по сравнению с предыдущими месяцами.

Авторы отмечают, что ситуация во многих - в том числе и удаленных от линии фронта городах складывается драматически. Слышны полные страха голоса, заявляющие о том, что Россия идет полным ходом, Москва преодолела критический барьер.

Россия в последние недели усилила атаки на Украину. И местные чиновники, и украинский лидер Владимир Зеленский говорят, что ситуация сложилась критическая, самая сложная с начала конфликта. Противовоздушная оборона на Украине теряет свою эффективность. За первые две недели Нового года украинские военные, по их данным, сбили 26 из 73 ракет России - что дает эффективность на уровне 36%. В то же время, при ночном ударе ВС России 12 и 13 января власти признали, что сбили только две из 18 выпущенных баллистических ракет.