Россиянина раздавило сошедшим с крыши снегом

На Камчатке мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома.

Инцидент произошел 15 января в Петропавловске-Камчатском на улице Советской, 16. Снежная масса упала на голову 60-летнего мужчины, который откапывал свою машину во дворе. Его тело обнаружили под завалом.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Прямо сейчас все крыши не очистить, но управляющие организации должны, как минимум огородить опасный периметр. Но самое главное - проявляйте осторожность!", - сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

С начала недели на Камчатке бушуют метели и сильные снегопады. Непогода привела к масштабным сбоям в работе транспорта, коммунальной инфраструктуры и соцучреждений.