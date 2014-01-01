Польский суд начинает рассматривать дело российского археолога Александра Бутягина

Польский суд сегодня начнёт рассматривать дело об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину, где ему грозит до 10 лет лишения свободы. Учёного задержали в декабре по требованию украинских властей. И обвиняют в проведении якобы незаконных археологических раскопок в Крыму.

Разрешения на работы в Керчи Александру Бутягину выдавали Национальная академия наук и Министерство культуры Украины. Российский ученый значился начальником мирмекийской археологической экспедиции. Когда Киев запретил иностранцам получать открытые листы на раскопки – их для Бутягина оформляли украинские ученые. После 2014 года петербургский историк получал документы уже в Министерстве культуры России. Действовал всегда легально – согласно законодательству той страны, в которой работал. Крымские коллеги подняли архивы и передали доказательства в Польшу.

"Все те документы, которые мы нашли для польского суда, все они есть на Украине, вряд ли украинская сторона будет их предоставлять в польский суд. Поэтому мы их предоставили", - сообщил Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН.

Александр Бутягин руководит раскопками античного городища Мирмекий уже четверть века. При нем были сделаны уникальные открытия. Загадочный пустой саркофаг VI века до н.э. Редчайшая статуя бога медицины Асклепия. Три клада золотых монет – последний в 2022 году. И это при том, что памятник изучается уже две сотни лет.

"Клад был найден буквально на расстоянии 20-30 сантиметров от поверхности в кладке стены. Это такая обоюдная любовь памятника и археолога", - рассказала Наталья Быковская, заместитель генерального директора Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника.

На этих уникальных кадрах комиссия принимает у Бутягина бережно разложенные предметы. Все находки всегда передавались, называя официальным языком, "по принадлежности" - в Восточно-Крымский музей-заповедник в Керчи. Хотя по российскому законодательству это мог быть любой государственный музей. Украина на исследования денег не выделяла. Раскопки и не только осуществлялись на средства Государственного Эрмитажа.

Мирмекий находится в городской черте прямо на пляже, поэтому, чтобы обезопасить находки во время летнего сезона, здесь был построен забор вокруг палаточного лагеря археологов. Также на деньги экспедиции был законсервирован ряд обнаруженных объектов. Да и вообще у Бутягина были большие планы по музеефикации этого античного городища.

Вместо этого российский археолог уже больше месяца сидит в польском СИЗО. Его задержали 11 декабря по запросу Украины - в Варшаве, куда он прилетел читать лекцию о Помпеи. Бутягина обвинили в "проведении незаконных археологических раскопок в Крыму и нанесении ущерба объекту культурного наследия". По сути, Киев приравнял всемирно известного ученого к черным копателям. Наказание – от 2 до 5 лет.

"Научная деятельность археолога-антиковеда, историка направлена на то, чтобы не разрушать, а сохранять историко-культурное наследие, популяризировать, делать его доступным для международного сообщества, прежде всего", - отметил Алексей Сиренов, директор Санкт-Петербургского института Истории РАН.

Дело абсолютно политическое, уверены родственники, друзья и коллеги Бутягина. Они собирают средства для защиты ученого. В МИД России накануне вызвали посла Польши, которому выразили решительный протест. Все прекрасно понимают, что в случае экстрадиции на Украину освободить археолога будет крайне затруднительно. Надежд на польское правосудие пока больше.