Собянин: Стартовал прием заявок на премию в сфере искусства для молодых талантов

В Москве сегодня стартовал приём заявок на премию в сфере культуры и искусства для одарённой молодёжи. Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в конкурсе 34 номинации - от музыкального и изобразительного творчества до театра и хореографии. А награды получат более сотни участников.

Кроме того, с этого сезона подать заявку могут учащиеся всех профильных образовательных организаций столицы - в том числе федеральных и частных. За последние 10 лет конкурс помог раскрыться сотням юных артистов.