На Камчатке вместо автобусов на линии выходят автомобили повышенной проходимости

Не успели жители Камчатки справиться с последствиями одного циклона, как на регион обрушился новый. Снежные лавины сходят с крыш. За сутки под такими завалами погибли 2 человека.

Дороги завалило снегом, кареты скорой помощи не могут подъехать к домам - пациентов несут на руках. Организовано совместное дежурство медиков и спасателей.

В Петропавловске-Камчатском вместо автобусов на некоторые линии выходят автомобили повышенной проходимости. Учреждения работают в дистанционном режиме, а у школьников внеплановые каникулы.

Некоторых такая погода спровоцировала на опасные трюки. На этих кадрах парень выпрыгнул с пятого этажа в огромный сугроб.