Оскандалившийся страус Вася снёс зеленое яйцо и удивил жителей Коми

Удивительная новость из Коми. Знаменитый на всю страну страус Вася стал первым австралийским эму, который снёс яйцо в северной республике. И, как выяснилось, оказался самкой.

На ферме - переполох. Гуси, овцы, козлы и енот - в шоке. Их знаменитый сосед Вася - единственный в мире страус, выживший на протяжении пяти суток в условиях Крайнего Севера, снёс яйцо. Да не простое - зеленое.

Что это - позор или сенсация? Животным решить непросто. Хорошо помнят, как в позапрошлом году сбежавшего с фермы Васю несколько дней ловили в лесу с помощью тепловизоров, сетей и снайперов с транквилизаторами. А он одной левой отправлял преследователей в нокаут. Поймать удалось лишь после того, как эму устал носиться - без сна и еды.

Вася продолжал сопротивляться - даже со связанными лапами и под воздействием успокоительного. Поймали, вернули недовольного - домой. Вроде успокоился, пришел в себя. И вот - очередной скандал. Как он мог снести яйцо? Люди признаются: вскоре после памятного побега оказалось, что Вася на самом деле - Василиса. Может, и сбежала тогда в лес от большой неразделенной любви? Или из-за нескромного предложения, сделанного ухажером Геликом.

"Ждали мы это яйцо 2,5 года. Все это было только в теории, что они созревают в 2-2,5 года и несут яйца. То есть в январе, когда наступает лето в Австралии, австралийские страусы начинают нести яйца. Сегодня утром наша Василиса странно сидела, я за ней наблюдал. Когда она встала, там осталось яйцо", - рассказал Михаил Напалков, владелец фермы "Страус Вася".

Василиса встала и ушла, а Гелик остался. Муж он оказался ответственный. Готовый ради своего потомства на всё. У эму вообще правила жизни далеки от патриархата. Яйца - не исключение.

"Высиживает их мальчик, у нас вот Гелик. В природе самочка приходит на готовое гнездо, которое построил мальчик. Он ее оплодотворяет, она сносит яйцо и уходит. А мальчик садится на 56 дней", - рассказал Михаил Напалков.

Гелику сидеть не придётся. Поскольку первое в истории республики Коми яйцо австралийского страуса ждет большое и светлое будущее.

Василиса внимательно слушает. А сама, судя по хитрому взгляду, уже придумала новый смелый ход. На Русском Севере благодаря австралийскому эму всем точно скучать и мёрзнуть не придётся.