Раздетая Волочкова встала на колени перед народом

Анастасия Волочкова проводит начало года на райских островах. По традиции, это Мальдивы. Балерина отдыхает не одна, а в компании своего партнера по шоу "Одержимость" Марчела. Что именно связывает артистов, кроме совместной работы, точно неизвестно. Однако не секрет, что у Марчела, который значительно моложе Анастасии, есть двое детей.

Сама артистка, впрочем, в Сети выставляет весьма целомудренные кадры с партнером. Чаще можно увидеть Волочкову в одиночестве. Например, в своем официальном телеграм-канале балерина опубликовала снимок, на котором запечатлена в эффектном ярком купальнике стоящей на коленях в лазурной воде.

"На Мальдивах я нахожу свое умиротворение. Это отдых души и тела в красоте. Это мой 28 визит на Мальдивы за 14 лет... Загар прилипает... Форму и стройность поддерживаю", - сообщила подписчикам артистка.

Также Анастасия напомнила, что готовится к своему юбилейному концерту. Напомним, что 20 января прославленной балерине исполнится 50 лет, но кто даст?! Волочкова тщательно следит за собой и ведет активный образ жизни. Без балета артистка не представляет своей жизни, поэтому даже после завершения профессиональной карьеры она продолжает регулярно заниматься и дает благотворительные танцевальные концерты.