ВС России сорвали попытки украинских вооруженных формирований остановить наступление российских войск. Российская армия расширяют полосу безопасности в сумском и харьковском приграничье, заявил Валерий Герасимов. Начальник Генштаба посетил с инспекцией пункт управления группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России.

Начальник Генштаба отметил, что командование ВСУ стремится остановить наступление российских войск любыми способами, не считаясь с потерями. Однако его планы сорваны. Кроме того, украинские военные предпринимали попытки демонстрации "присутствия" в Купянске, планировали установить там украинские флаги. Однако ВС России пресекли эти действия.

По данным Герасимова, российские войска ведут наступление практически на всех направлениях в зоне СВО. Освобождено восемь населенных пунктов, под контроль взято более 300 квадратных километров территории. Группировка войск "Север" продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Российские войска ведут уличные бои с ВСУ в населенном пункте Купянск-Узловой и завершают его освобождение. А подразделения группировки войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области, а также расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области.