Игорь Золотовицкий оставил шикарное наследство

Накануне, 14 января, умер известный артист Игорь Золотовицкий. Ему было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Теперь журналисты выяснили, кому достанется наследство артиста. Если окажется, что Золотовицкий не подготовил завещания, то все его имущество достанется супруге Вере Харыбиной и сыновьям Алексею и Александру. Имущество, согласно закону, будет разделено между ними поровну, на три равные доли. Об этом рассказал юрист Александр Кудряшов Teleprogramma.org.

На 2021 год было известно, что в собственности у артиста была недвижимость общей площадью почти 800 квадратных метров, а также два автомобиля. Его годовой доход в тот период оценивался в 6,3 миллиона рублей. В Сети некоторые комментаторы назвали наследство Золотовицкого шикарным.

Напомним, что актера похоронят 17 января. Прощание с Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова — на сцене, которой он отдал более 40 лет. После гражданской панихиды состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Последний приют актер обретет на Троекуровском кладбище рядом с Евгенией Добровольской и Борисом Клюевым.