ФСБ выявила работавшего под прикрытием сотрудника британских спецслужб

Незаявленного сотрудника британских спецслужб, работавшего под прикрытием в посольстве Великобритании в Москве, выявила Федеральная служба безопасности России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ телеканалу ТВЦ, агент должен был работать под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела британской дипмиссии.

В ЦОС уточнили, что сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения, лишен аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В спецслужбе подчеркнули, что ФСБ продолжит противодействие работе иностранной агентуры всеми доступными методами.

В связи с полученными сведениями о принадлежности одного из сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Ей сообщили об отзыве аккредитации британского подданного и подчеркнули, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Лондон предупредили: если он пойдет на эскалацию ситуации, то получит решительный "зеркальный" ответ.