В Калифорнии ожидают приводнения корабля Crew Dragon

Приводнение корабля Crew Dragon у побережья Калифорнии ожидают в четверг. Этой ночью экипаж миссии НАСА покинул Международную космическую станцию.

Работу досрочно завершили два американских и японский астронавты, а также россиянин Олег Платонов. Причиной стали проблемы со здоровьем у одного из членов экипажа - его имя и предварительный диагноз не раскрываются.

Следующая миссия прибудет на орбиту не ранее середины февраля. До этого на станции остаются россияне - командир МКС Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс.