Директор нацпарка "Куршская коса" арестован за незаконную вырубку леса

В Калининградской области в отношении директора национального парка "Куршская коса" возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса.

Как стало известно следствию, Анатолий Калина в составе преступной группы организовал вырубку около одного гектара леса, чтобы затем построить дома для временного проживания туристов.

"Куршская коса" входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, ущерб от действий Калины и его подельников составил более 12,7 миллиона рублей.

Калина арестован. По месту жительства проведен обыск.