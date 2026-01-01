Польша перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян (старого образца).

С 1 апреля 2026 года въехать в страну можно будет только по десятилетнему биометрическому паспорту. Мера связана с полным переходом стран Шенгена на новую систему контроля.

Российское посольство порекомендовало гражданам заранее оформить новые документы.

Ранее пятилетние паспорта уже перестали признавать Германия, Чехия, Франция и страны Балтии.

15 января Польский суд начинает рассматривать дело российского археолога Александра Бутягина. Ему грозит экстрадиция на Украину.