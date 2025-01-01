Сын и дочь спасают неизлечимо больного Киркорова

В 2025 году Филипп Киркоров серьезно травмировался на собственном концерте в Санкт-Петербурге. На протяжении нескольких месяцев он восстанавливался. Тогда в Сети обсуждали его неважный внешний вид. Он сильно похудел и едва держался на ногах. Во время выступления на конкурсе "Новая волна" поп-король и вовсе упал на сцене.

Дело в том, что артист страдает от неизлечимого заболевания, у Филиппа сахарный диабет. Из-за этой болезни Киркоров долго не мог залечить рану от ожога, а также ему иногда резко становилось плохо.

Однако артист не сдается. В конце зимы он представит два больших солных концерта, после чего отправится на гастроли. Поп-король готовит новое грандиозное шоу, причем сам певец не скрывает, что много и усиленно работает не только ради себя, но и ради дочери Аллы-Виктории и сына Мартина. Те, в свою очередь, тоже помогают отцу. Подростки буквально спасают его своими знаниями трендов.

"Алла-Виктория и Мартин помогают мне быть на одной волне с молодежной аудиторией. Они делятся своими интересами, трендами и новыми фишками, которые дети подхватывают из современного медийного пространства. Их свежий взгляд и энергия дают мне возможность лучше понимать молодежь", - сообщил Киркоров Teleprogramma.org.