Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко выходит на сцену, превозмогая сильную боль

Звезда культового комедийного сериала "Сваты" Татьяна Кравченко травмировалась еще в 2025 году. Она подвернула ногу на декабрьской репетиции, но не обращалась к врачам. Травма напомнила о себе во время поклона на сцене Ленкома аккурат перед Новым годом — с тех пор боль прогрессирует.

Врачи обнаружили у популярной артистки частичный разрыв ахиллова сухожилия и посоветовали Кравченко операцию с последующим наложением гипса. Однако народная артистка категорически отказывается и продолжает выступать в Ленкоме с наложенной на ногу лонгетой, передает Mash.

Напомним, Татьяна Кравченко сразу после школы уехала из Донецка в Москву и поступила в Театральное училище имени Щепкина. Мама ходила на спектакли Кравченко и пыталась давать ей советы, в том числе относительно кавалеров, но актриса делала все, чтобы вырваться из-под ее опеки.

Несколько лет назад Татьяна Кравченко поссорилась с матерью из-за какого-то пустяка. Помириться они смогли только спустя время.

Татьяна Кравченко снялась в таких фильмах и сериалах, как "Сваты", "Шут Балакирев", "Не валяй дурака", "Опасно для жизни!", "Васса".