Митингующие заблокировали машину британского дипломата у здания МИД в Москве

Десять неприятных минут провела временная поверенная в делах Великобритании в Москве в заблокированном автомобиле. Дейни Долакия коротала время, читая надписи на плакатах протестующих, называющие Великобританию страной-террористом.

Британского дипломата 15 января вызвали в МИД России. Ей выразили протест в связи с деятельностью сотрудника спецслужб под прикрытием в британском посольстве. Российское внешнеполитическое ведомство Долакия покинула в 10:15.

На выходе на выходе временную поверенную встретила большая группа молодых людей. Они освистали дипломата и заблокировали ее автомобиль. Британке не давали уехать около десяти минут, передает РИА Новости.