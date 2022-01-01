"Во всем виновата жена": экс-замглавы Минтруда покончил с собой в Москве

Бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра обнаружили мертвым в частном доме в Москве.

Тело 50-летнего экс-чиновника нашли на пороге его дома в поселении Филимонковское. По предварительным данным, он покончил с собой.

Как сообщает telegram-канал SHOT, перед смертью Скляр отправил друзьям сообщение, в котором жаловался на жену и обвинял ее в своей гибели.

"Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена", - написал он.

Друзья вызвали спасателей, но сотрудники не успели спасти бывшего замглавы Минтруда.

Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты с 2018 по 2022 год. 29 июля 2022 года был освобожден от занимаемой должности распоряжением Михаила Мишустина.