ЕС перебросил военный контингент на Гренландию для обороны от США

Военный контингент из стран Европы прибыл в Гренландию в ночь на 15 января. Это произошло всего через несколько часов после безрезультатного завершения переговоров Дании и США в Вашингтоне.

Как сообщает газета Bild, всего через семь часов после саммита в Гренландии высадились подразделения спецназа и разведки из Европы. На борту первого приземлившегося на острове датского военного самолета Hercules находились солдаты из Дании и Франции. Также на остров направляются солдаты из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии. В общей сложности образовалась внушительная сила примерно в два десятка военных.

Как стало известно ранее, Дания на прошедших в Вашингтоне переговорах не смогла убедить представителей США отказаться от стремления завладеть Гренландией. В Копенгагене заявили, что переговоры выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу обеспечения безопасности острова.