Во всех столичных округах готовят иордани для крещенских купаний

Москва готовится к одному из главных православных праздников - Крещению. Сейчас в Москве и области обустраивают более 250 специальных площадок. Удобные спуски, тёплые раздевалки, пункты обогрева, а ещё дежурство спасателей и медиков - совершить обряд там будет безопасно. И хотя водоёмы давно замёрзли, конструкции купелей позволяют не зависеть от толщины льда.

С помощью подъемного крана в Останкинский пруд опускается конструкция, на которой тысячи верующих смогут окунуться в ледяную купель в Крещенскую ночь. Это деревянный пирс с поручнями и ступенями.

По форме иордань повторяет крест на храме Живоначальной Троицы. На северо-востоке столицы - это единственное разрешенное место для крещенских купаний. Ежегодно сюда приезжают более пяти тысяч человек. И в этом году установлена новая конструкция - более широкая и надежная.

"Отличие от предыдущей купели заключается в том, что установлена она жестко и твердо на основание дна. Поэтому теперь мы никогда не будем зависеть от толщины льда, так как... ее конструкция новая, усовершенствованная и лучше, чем была в прошлом году", - рассказала Екатерина Анохина, заместитель главы управы Останкинского района.

На Химкинском водохранилище уже появились деревянные настилы и слышен шум бензопилы - здесь тоже создают безопасные купели. Есть и первые проверяльщики. Мужчине становится плохо. Ситуация инсценирована для отработки алгоритма первой помощи при переохлаждении - мужчину укутывают в термоодеяло и согревают. Около всех специально оборудованных купелей в Москве будут пункты обогрева с горячим чаем. Рядом - медики и спасатели.

"Задействовано более 3000 человек личного состава всех служб спасения, МВД и медицинских служб. Всего спланировано 40 мест купания, которые приняты Роспотребнадзором на сегодняшний день", - отметил Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Места для иорданей выбирают вдали от стоков, быстрого течения и судоходных фарватеров. На каждом сейчас толщина льда - более 7 сантиметров - достаточная для того, чтобы выдержать несколько человек. Но ежегодно находятся те, кто идет против правил и прорубает свою прорубь. Специалисты отрабатывают и такой сценарий.

К людям в несанкционированной полынье выходит судно на воздушной подушке, спасатели подбираются к ним по специальной надувной лестнице, дальше - схема прежняя, снять мокрую одежду и отогреть.

"Ежегодно до пяти мест несанкционированных купаний мы фиксируем вместе с полицией в городе Москве. Для этого у нас существует пять групп контроля, которые в постоянном режиме патрулируют эти зоны. И в случае выявления, первое, пресекают эти неправомерные действия. И это место засыпается или закрывается", - сообщил Андрей Иванов.

Иордани готовятся во всех столичных округах. Крещенские купания начнутся после освещения воды в 6 часов вечера 18 января и продлятся ровно сутки.