Сотрудники ДПС нашли наркотики у пассажиров такси

2 кг наркотиков нашли сотрудники ДПС у пассажиров такси. Во время проверки документов у водителя полицейских заинтересовали явно нервничающие пассажиры.

Заподозрив неладное, инспекторы обыскали салон автомобиля. Где спрятано зелье, обнаружила служебная овчарка. Под сиденьями обнаружили мешок с белым кристаллизованным веществом, которое, как позже показала экспертиза, оказалось мефедроном.

Позже полиция досмотрела двух задержанных мужчин. У одного из них в поясной сумке нашли еще один пакет с запрещенными веществами. Заведено уголовное дело, а двух фигурантов заключили под стражу.