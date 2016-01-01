В рамках акции "Елочный круговорот" отслужившие ели превратят в полезный материал

Для одних игрушка, для других клюшка, а для кого и веник. В Москве начался сбор новогодних елей. Часть хвои переработают и превратят в щепу. А некоторые деревья, которые совсем недавно создавали праздничное настроение, ещё послужат - и цели у них более высокие, а иногда очень вкусные! Главное, всё правильно подготовить. Как оценили чудесные превращения в Московском зоопарке?

Праздники закончились, а в Московском зоопарке по-прежнему - ёлки. Сейчас солируют панды. Они так рады хвойным, что проявляют чудеса гибкости и грации. Добравшись до украшенной вкусностями сосны, Катюша не медлит ни секунды. Съедает всё, что видит. И пусть лапы заняты, зато праздничное настроение – налицо.

"Ёлку она жевать не будет. Всё-таки это для неё - игрушка. К тому же, колючая несколько. Но рядом лежит бамбук. И после угощения она примется за бамбук", - рассказал Александр Вервальд, ведущий зоотехник отдела "Фауна Китая" Московского зоопарка.

У папы Катюши тоже каждый день - праздник. Съедобные украшения со своей ели Жуи ест не торопясь, с достоинством. Чтобы не тянуться к макушке, дерево мудро и элегантно укладывает в сугроб. Кому нужны эти лишние телодвижения? Такой же подход к хвойным разделяет и красавец Памир. 45-летний слон - в самом расцвете сил - к соснам и елям относится со знанием дела. Они у него многофункциональные. Елка - для еды, сосна - для игры. Плюс, лёгкий массаж в труднодоступных местах.

Хвойные в Московский зоопарк - на радость самым разным животным - попадают в рамках традиционной акции по сбору нераспроданных деревьев.

"Они выполняют разные функции - служат когтеточками для кошачьих, стимулирующими игрушками - для панд и малайских медведей, а также источником витаминов для копытных и некоторых других видов. Важно, что мы принимаем только нереализованные деревья. Так как бывшие в употреблении могут нести риск для здоровья животных", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Что касается использованных елок, то расстаться с ними тоже можно красиво. Например, приберечь для похода в баню. Острые во всех смыслах ощущения обеспечены на всю оставшуюся жизнь. Для тех, кто не парится, по всей Москве до 1 марта работают 175 ЭКОточек. В рамках акции "Елочный круговорот" отслужившее дерево примут и превратят в полезный для природы материал.

"Собираем именно естественные, натуральные деревья, ветки, лапники . После этого они направляются в пункты переработки. Из чего получается щепа, которую мы используем для подсыпки экологических троп и мульчирования почвы", - пояснил Кирилл Бодров, руководитель Проектного офиса стратегии и инноваций Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

За время проведения акции с 2016 года уже собрано почти 260 тысяч деревьев. Главное - соблюдать простые правила. "Очень важно при сдаче елки освободить её от всего наносного и ненужного. Снять с неё гирлянду, мишуру, стекла. Чтобы, когда мы перерабатываем ели в щепу, в неё не попали инородные элементы", - отметила Юлия Урожаева, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Не щепой единой! Главная ёлка страны с Соборной площади тоже после 19 января получит новую жизнь. Превратится в уютные скворечники, красивые кормушки. И отличные хоккейные клюшки.