ВС России нанесли массированный удар по Николаеву

Российские военные нанесли массированный удар по Николаеву. Сообщается о многочисленных прилетах, гремят взрывы с последующей детонацией. В городе замечено множество машин скорой помощи, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Наблюдатели сообщают о прилетах в районе ЮТЗ и Дубков. Подполье утверждает, что применяются ракеты ОТРК "Искандер". Гремят взрывы с последующей детонации. После третьего прилета резко смолкли сирены воздушной тревоги.

Подпольщики пишут о мощной детонации. Предположительная цель - Мешковка, где расположены казармы и полигон ВСУ. Лебедев пишет, что передвижные ПВО делают вид, что сбивают дроны, повсюду слышна стрельба.