Стала известна реакция Кремля на гибель младенцев в Новокузнецке

В Кремле отреагировали на гибель младенцев в роддоме Новокузнецка. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, случившееся — это большое горе.

Он подчеркнул, что сейчас важно не допустить повторения трагедии.

Кремль также выразил соболезнования родителям, которые потеряли своих детей.

13 января стало известно, что в роддоме №1 в Новокузнецке за новогодние праздники скончались девять младенцев. У умерших диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию. Шесть новорожденных находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Задержаны главврач и исполняющий обязанности завотделением новорожденных и недоношенных детей. Роддом закрыт на карантин из-за вспышки респираторной инфекции.