ВСУ потеряли за сутки более 400 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС России "Центр". Поражены живая сила и техника двенадцати бригад и двух штурмовых полков ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области. Ликвидирован танк, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры. Нанесен удар по местам хранения беспилотников, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила пять управляемых авиабомб, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и две управляемые ракеты большой дальности "Нептун".