Как фиктивная жена спасла Игоря Золотовицкого: это был вопрос жизни и смерти

Первой любовью Игоря Золотовицкого стала девушка по имени Майя. Чувства были настолько серьезными, что пара намеревалась пожениться. На тот момент Золотовицкий поступил в Школу-студию МХАТ, учился в Москве, Майя навещала его. Дело шло к свадьбе. Однако однажды, приехав на зимние каникулы в родной Ташкент, Игорь узнал, что Майя вышла замуж за другого.

Будущий артист так переживал, что слег с тяжелой болезнью. А когда оправился, решил быть в любви более сдержанным и даже циничным.

В 1983 году Золотовицкий окончил обучение и ему предложили место в труппе знаменитого театра, однако для этого требовалась московская прописка, которой у него не было. Тут ему пришла на помощь подруга, журналистка Елена Мясникова. Они заключили фиктивный брак.

"Я ей очень благодарен за наш фиктивный брак, ведь тогда получение прописки в Москве было для меня вопросом жизни и смерти — от этого зависело, смогу ли я остаться в профессии или нет. А ведь тогда в театральной жизни все только закручивалось, да еще как!" - говорил впоследствии в интервью Золотовицкий.

Спустя время актер оформил развод, а потом встретил свою настоящую любовь. Это случилось в поезде. Причем приглянувшаяся ему девушка сообщила, что учится живописи, и обмолвилась, что дружит с Сергеем Колесниковым. Это дало Золотовицкому подсказку, как продолжить общение с ней. Однако каково же было его удивление, когда Колесников сообщил, что та девушка тоже артистка. Вера Харыбина оказалась талантливой актрисой Театра сатиры. Она выросла в Пекине, где ее отец, ученый-физик, работал по контракту.

Игорь Золотовицкий в итоге нашел Веру и смог завоевать ее сердце. Они поженились, когда Харыбина ждала ребенка. В браке у них родились сыновья Алексей и Александр, которые пошли по стопам родителей, передает Teleprogramma.org.