Госдума решила жестко разобраться с Буратино

Специальное совещание, посвященное состоянию российского кинематографа, решил провести комитет Госдумы по культуре. На заседании 14 января обсуждался законопроект, согласно которому Минкульт сможет самостоятельно определять темы для фильмов, рассчитывающих на госфинансирование.

На заседании депутаты потребовали прекращения практики, в которой "свои своим дают деньги на фильмы", пишет "Коммерсантъ". Резкой критике подверг новый фильм "Чебурашка" депутат и актер Дмитрий Певцов: по его словам, картина негативно влияет на детей. А депутат и певец Денис Майданов назвал чудовищными случаи с "буратинами и бременскими музыкантами".

Идею Минкульта вмешиваться в творческий процесс поддержала и актриса Елена Драпеко. Она предложила отменить соответствующий запрет, прописанный в законе о культуре. Ранее общественные деятели отмечали, что талантливые режиссеры не могут найти поддержку для серьезных и глубоких фильмов, тогда как одни и те же продюсерские компании получают государственное финансирование.