Ковальчук защитила Чумакова после скандала: "Формулировка, что "мужчина должен", ему непонятна"

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе уже 17 лет. Из них 12 - в официальном браке. Супруги часто вместе появляются на людях, шутят и понимают друг друга с полуслова. Пара считается образцовой.

Неудивительно, что в одном из интервью у Алексея поинтересовались: а как он выбрал именно Юлю среди других женщин? И тут Чумаков внезапно оскандалился. "Красивая, яркая, живая, секси. Я бы как бы "да". И у меня тогда были критерии - "да" или "нет". Да, вдул бы или не вдул", - сказал он в интервью, после чего разразилась шумиха, а сам артист оказался под градом критики.

Его обвинили в неуважении к женщине. Многие и вовсе поспешили назвать певца тираном и абьюзером. Самое главное, что прошло уже несколько месяцев, однако паре приходится оправдываться до сих пор. Так, Юлия Ковальчук в программе "12 вопросов" объяснила мотивы супруга, подчеркнув, что часто его слова воспринимают превратно. Например, фразу Чумакова про то, что муж и жена друг другу ничем не обязаны.

"Его фразу, что он сказал, что не должен, расценили как типа он не хочет это делать. Но, конечно, он это все делает. Просто ему, как достаточно яркому альфа-самцу, вот эта формулировка, что "мужчина должен", непонятна. Ему понятна фраза "мужчина хочет и делает", - объяснила Юлия Ковальчук.

Отметим, что многие считают Алексея Чумакова высокомерным как к коллегам, так и по отношению к Юле Ковальчук. Но, кто близко знает певца, говорят, что на самом деле он отличный парень. А за любимую жену и дочек и вовсе всегда горой.