В Кремле анонсировали важную речь Путина

Церемония вручения верительных грамот послам иностранных государств пройдет 16 января в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Президент России Владимир Путин выступит с важной речью, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что выступление российского лидера на традиционном мероприятии будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам. Песков добавил, что глава государства намерен оценить отношения с представителями зарубежных стран и возможность их развития.

Пресс-секретарь президента напомнил о значимости предстоящего мероприятия. В нем примут участие послы Чехии, Израиля, Ирака, Франции, Италии, Австрии и других государств. Песков в беседе с журналистами также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа по поводу украинского конфликта. Представитель Кремля согласился с мнение американского лидера о том, что украинский лидер Владимир Зеленский тормозит процесс мирного урегулирования, передает РИА Новости.