Девять человек ранены в результате взрыва гранаты в центре подготовки МВД в Сыктывкаре

Спасатели эвакуировали 200 человек после взрыва гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. В результате взрыва возник пожар, загорелась крыша.

В региональном МВД сообщили, что проводится проверка по факту возгорания крыши в ведомственном учебном заведении. Пострадавшие в результате пожара в Сыктывкаре доставлены в медицинские учреждения.

По последним данным, ранены девять человек. Двести человек пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. На месте работали десять бригад скорой медицинской помощи, две из которых – реанимационные, передает РИА Новости.