Меган Маркл позволила принцу Гарри забрать детей в Британию лишь по одной причине: вот в чем дело

Герцог и герцогиня Сассекские активно планируют возвращение в Британию. Меган и Гарри примут участие в "Играх непокоренных", которые пройдут летом 2027 года в Бирмингеме. За год до старта соревнований чета посетит Лондон.

Правда, пока не известно, прилетит Гарри один или со всей семьей. По слухам, Меган не спешит ехать в ненавистную Англию, но согласилась отпустить детей с мужем. И на это у герцогини есть причина.

Королевский эксперт Ричард Фицвиллиамс в беседе с The Express заявил, что если Сассекские привезут Арчи и Лилибет в Лондон, они смогут получить лучший прием как от Карла III, так и от британской общественности, которая не очень любит эту пару, так как они устроили "Мегзит" в 2020 году.

"Я уверен, что если они приведут детей, прием будет намного мягче, так что я готов поспорить, что они это сделают. Это шанс подтолкнуть королевскую семью к примирению в Бирмингеме. Нет никаких сомнений в том, что они получат гарантии безопасности, за которые сейчас судится Гарри, и король, очевидно, хотел бы увидеть своих внуков, так что он пойдет на уступки", — отметил эксперт.

Кроме того, Меган может для начала позволить Гарри привезти Арчи и Лилибет в Британию, а сама останется в США. Это, как отмечают эксперты, сделает ситуацию еще драматичнее. А Маркл извлечет дополнительную выгоду — ей будет что рассказать прессе и большая вероятность, что за новую историю о жертвенности во имя королевской семьи Меган получит неплохой гонорар.