Армения попросила Россию восстановить железную дорогу для "маршрута Трампа"

Официальный Ереван просит российскую сторону принять решение в отношении восстановительных работ на участках железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом рассказал в четверг, 15 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как уточнил армянский политик, он обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным, поднималась указанная тема и на уровне заместителей глав правительств.

Пашинян подчеркнул, что после подписания рамочного соглашения с США по так называемому "маршруту Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) Армения стремится приступить к практической стороне в кратчайшее время. Чтобы не затягивать, Ереван просит Москву принять решение по этому вопросу .

При этом дать конкретный ответ на вопрос о привлечении России к созданию "маршрута Трампа" политик не смог. Тем не менее, премьер-министр Армении назвал естественным то, что соседи так или иначе будут вовлечены в проект, однако не в качестве акционеров, сообщает ТАСС.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин рассказал, что Москва готова консультироваться с властями Армении по параметрам инициативы "дорога Трампа" и возможному участию в этом проекте. Как отметил дипломат, с учетом членства Армении в ЕАЭС и ряда других факторов "без России партнерам не обойтись".

Тем временем в отношениях Москвы и Еревана возник острый момент из-за высказываний, которые позволил себе в эфире российского государственного телеканала ведущий Владимир Соловьев. Армения сочла его заявления "неприемлемым посягательством" на свой суверенитет и "враждебным проявлением".