Собянин: Школу на 600 мест построили в районе Богородское

В районе Богородское построили школу на 600 мест, сообщил в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый учебный корпус появился в Тюменском проезде, уточнил мэр. В школе продумано разделение потоков: для младших школьников и для учеников средних и старших классов предусмотрены отдельные входы и блоки.

Кроме того, было создано современное образовательное пространство - с ИТ-полигоном, универсальными и специализированными кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами, а также спортзалом, медиатекой, медицинским блоком.

Подробности - в посте мэра.