"Нет, я так не могу...": одинокая Жанна Агузарова поставила точку

В этом году 30 лет исполняется легендарному музыкальному проекту "Старые песни о главном", в котором снимались самые популярные отечественные исполнители и даже зарубежные звезды. О том, как ему работалось с Жанной Агузаровой, вспомнил аранжировщик и музыкальный продюсер "Старых песен о главном" Феликс Ильиных.

Жанна Агузарова во второй части телепроекта записывала песню "А снег идет". Ильиных прямо назвал артистку сложным, но интересным человеком. К тому же они работали и позднее - записывали романс для одного радиопроекта. Ильиных рассказал, что по работе они много переписывались с Агузаровой, причем на английском языке.

Для этой песни Ильиных сделал много аранжировок, но все они не пришлись по вкусу Агузаровой, и тогда она приняла решение и спела вообще без музыки.

"В студии Агузарова послушала и говорит: "Нет, я так не могу..." В итоге спела акапельно… А я потом уже под ее голос писал аранжировку. Можно, конечно, сказать, что она капризный человек, но на самом деле просто у нее есть какие-то свои установки, свое видение, свое прочтение песни. На запись она приезжала такая экстравагантная, укутанная в какие-то платки… Мне Жанна показалась очень одиноким человеком. Но какая талантливая певица!" - отметил Ильиных в беседе с сайтом "7 Дней".