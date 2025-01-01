Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которого ожидали с нетерпением, отменен. Как сообщает издание The Pioneer со ссылкой на источники, он не будет присутствовать на конференции в Баварском дворце в Мюнхене.

Издание напоминает, что в прошлом году выступление Вэнса на Мюнхенской конференции вызвало большой резонанс. Ранее в Европейском союзе заявили, что вице-президент США ненавидит Европу. Неназванный евродипломат назвал американского политика "жестким парнем".

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года Вэнс раскритиковал политику европейских стран. Он заявил, что настоящую угрозу Европе представляют не Россия или Китай, а отход европейцев от их собственных фундаментальных ценностей. Председатель конференции Кристоф Хойсген во время церемонии закрытия даже расплакался.