Москвичам рассказали о погоде в Крещение

Небольшой снег и ощутимый мороз прогнозируются в Московском регионе в ночь с 18 на 19 января, когда наступит Крещение (Богоявление) Господне. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Как рассказали метеорологи, в Крещенскую ночь на фоне облачности с прояснениями может пройти небольшой снег, а столбики термометров покажут 10-15 градусов ниже нуля. В дневное время температура поднимется до четырех-девяти градусов мороза.

При этом ожидается западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду, сообщает ТАСС.

Тем временем Москва готовится к одному из главных православных праздников — Крещению. В столице и по области обустраивают более 250 специальных площадок, где верующие смогут окунуться в иордани. Предусмотрены удобные спуски, теплые раздевалки, пункты обогрева. На всякий случай у прорубей для крещенских купаний организуют дежурства спасателей и медиков.

Чтобы праздник Крещения прошел торжественно и безопасно, нужно соблюдать аккуратность и внимательность. Сотрудник Института хирургии Пироговского университета Кирилл Казаков предупредил о риске скрытых травм и повреждений, а также рассказал, как их избежать.