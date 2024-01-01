Семенович публично обратилась к женатому жениху после слухов о расставании

Анна Семенович в 2024 году встретила свою любовь. Певице уже 45 лет, но замужем она никогда не была. Мол, не было достойного мужчины. Теперь же артистка собирается под венец с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, который уже два года разводится с супругой.

Семенович не скрывает жениха, и представила его публике так и не дождавшись развода. Анна честно рассказала, что счастлива в отношениях, очень хочет замуж, но законы Германии настолько мудреные, что пока расторгнуть брак Шреер не может. В свою очередь бизнесмен уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает.

Перед Новым годом Семенович испугала поклонников. Анна намекнула на расставание с Денисом. Народ даже предположил, что кавалер певицы сбежал в Европу, пока ее не было дома. Но вскоре артистка развеяла эти слухи. Бывшая "Блестящая" сообщила, что улетала в Таиланд и поселилась в особняке Шреера.

15 января жених Семенович отметил день рождения. Анна одной из первых его поздравила. На своей странице в соцсети она трогательно обратилась к Денису.

"С днем рождения, любимый. С тобой я смеюсь чаще, люблю сильнее и живу ярче. Желаю тебе счастья без ограничений, успеха без потолка и меня — рядом, навсегда", — написала певица.