МИД объяснил, что ждет Запад за попытки создавать угрозы безопасности России в Арктике

Присутствие НАТО в Арктике является причиной дестабилизации обстановки в этом регионе. На это указала в четверг, 15 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница, не прошли незамеченными дискуссии членов Североатлантического альянса о планах запуска новой миссии под кодовым названием "Арктический часовой". Москва рассматривает это как очередную провокацию западных стран, которые пытаются насадить свои порядки.

Из-за действий НАТО Арктика — некогда мирный регион — превращается в зону геополитической конкуренции, указала Захарова. Она назвала присутствие Североатлантического блока фактором дестабилизации военно-политической обстановки в регионе.

Однако Западу следует помнить, что попытки обострять ситуацию в высоких широтах и создавать угрозы безопасности России как полноправному члену Арктического сообщества будут иметь для их авторов самые серьезные последствия, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев отмечал, что Соединенные Штаты и Европа используют предлог защиты от угроз со стороны России и Китая для эскалации в Арктическом регионе. Страны НАТО готовятся к возможному военному противостоянию в Арктике, а потому активизировали разведку в этом регионе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предупредил, что "Арктика – будущее Средиземноморье", а также рассказал, может ли Арктический регион превратиться в зону конфликта из-за новых претензий Запада.