Минфин опроверг приостановку выдачи семейной ипотеки

Льготная программа "Семейная ипотека" не прекращалась и не ограничивалась — ее действие продолжается. Об этом рассказали в четверг, 15 января, в Министерстве финансов России.

Ведомство отреагировало на публикации о том, что ряд российских банков якобы ограничил выдачу ипотечных кредитов в рамках указанной льготной программы. В Минфине заверили, что крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях.

Однако, отметили в министерстве, отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы какое-то время. Соответствующую информацию следует уточнять в самих кредитных организациях.

При этом Сбербанк, ВТБ, банк "Дом.РФ", Альфа-банк, Совкомбанк и "Абсолют банк" подтвердили РИА Новости, что продолжают прием заявок и выдачу кредитов по семейной ипотеке в штатном режиме.

Ранее в Госдуме рассказали, что условия семейной ипотеки в России могут дифференцировать: чем больше детей — тем ниже ставка. Например, если на свет появился первый ребенок, ставка по семейной ипотеке может составлять 10%. При рождении второго малыша показатель могут уменьшить до 6%. Если родился третий ребенок, ставка снизится до 4%.

Наряду с этим парламентарии предлагали рассмотреть возможность полного списания семье долга по ипотечному кредиту после рождения четвертого ребенка, а семейную ипотеку на выгодных условиях распространить на большее число регионов.