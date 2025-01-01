ФНС напомнила о новом порядке взыскания задолженности с физических лиц

С 1 ноября 2025 года в России действует внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, сообщается на сайте ФНС.

"До 1 ноября 2025 года задолженность с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могла быть взыскана только в судебном порядке на основании судебного приказа, или в случае несогласия налогоплательщика со взысканием на основании судебного приказа, по решению суда. С 1 ноября 2025 года задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от согласия и несогласия налогоплательщика с взыскиваемой суммой", – сказано в сообщении.

Новый порядок взыскания задолженности применяется только при отсутствии спора с налоговым органом. В случае наличия возражений физического лица относительно документа начисления (налогового уведомления или решения по проверке) применяется судебный порядок взыскания. Если налогоплательщик не заявит о своем возражении или не погасит обязательства перед бюджетом, то налоговым органом будет взыскана задолженность в принудительном порядке путем списания денежных средств с банковских счетов налогоплательщика в погашение задолженности перед бюджетом.

Если средств на счетах будет недостаточно, то приостанавливаются операции по имеющимся у налогоплательщика счетам. Кроме того, при неисполнении поручения о перечислении задолженности и непогашении долга, налоговый орган вправе направить в службу судебных приставов постановление о взыскании задолженности за счет иного имущества физического лица.