Путин: Ситуация на международной арене все больше и больше деградирует

15 января Владимир Путин принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Среди дипломатов, присутствующих на церемонии, были послы 11 недружественных стран, в том числе Франции, Норвегии и Швеции, сообщает РИА Новости.

Как отметил российский президент, сегодня дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями, когда страны пытаются навязать свою волю и начинают поучать, как жить.

Вместе с тем глава государства отметил, что Россия заинтересована поддерживать взаимовыгодные отношения со всеми партнерами.

Россия, продолжил Путин, выступает за укрепление центральной роли ООН. Императивы Устава ООН сейчас востребованы как никогда.

По словам президента, ситуация на международной арене все больше и больше деградирует, десятки стран в мире сейчас страдают от хаоса и беззакония, не обладают ресурсами, чтобы постоять за себя.

Россия продолжит последовательно добиваться своих целей на Украине, подчеркнул глава государства. Он также предложил вернуться к предметному обсуждению инициатив России по новой и справедливой архитектуре безопасности.