Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса проектов 2026 года. Каждый проект получил оценку экспертов, победителей определили на основе рейтинга в ходе заседания координационного совета, которое провел первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Всего выбрали почти полторы тысячи некоммерческих организаций, а общая сумма поддержки составила без малого 5 млрд рублей. Это проекты в самых разных сферах - больше всего в социальной. Как, например, развитие адаптивного спорта, куда сейчас привлекают много ветеранов СВО. Это не только способ реабилитации, но и возможность реализовать общение с единомышленниками. А еще повысить спортивное мастерство. Причем как детям, так и взрослым.

"Речь идет о реабилитации участников СВО и о поддержке их семей. И о тех людях, которые сейчас живут в условиях боевых столкновений. И вот там сконцентрирован целый ряд важных социальных инициатив, потому что НКО здесь более чуткие", - отметил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.